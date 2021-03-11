У жительницы Белгорода украли золото на сумму около 100 тысяч рублей

Гостю Белгорода грозит наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет. Фото: Олег РУКАВИЦЫН

32-летняя жительница Белгорода стала жертвой случайного знакомого, который обворовал ее во время первого визита в гости.

По предварительным данным, женщина в ресторане познакомилась с молодым человеком, после чего он приехал к ней домой. Между хозяйкой и гостем произошел конфликт. Женщина вышла к соседям, чтобы вызвать полицию, а вернувшись, обнаружила, что новый знакомый ушел. Вместе с ним пропали и украшения общей стоимостью около 100 тысяч рублей.

После проведенных оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска установили личность подозреваемого. Им оказался 23-летний житель Сахалинской области, ранее судимый за имущественные преступления. У него изъяли похищенные 16 ювелирных изделий.

В соответствии п. «в» ч.2 ст. 158 Уголовного кодекса РФ (кража, совершенная с причинением значительного ущерба гражданину) гостю Белгорода грозит наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет.