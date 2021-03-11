В Белгородской области задержали серийного вора

В багажнике машины были обнаружены три электрических насоса, одна аккумуляторная батарея и три канистры. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В ходе патрулирования ул. Ливенской, где были зафиксированы ряд краж из автомобилей, стражи правопорядка обратили внимание на подозрительное транспортное средство, в котором находились трое мужчин.

Так как в беседе с правоохранителями мужчины не смогли объяснить причину своего пребывания на этой территории, то для выяснения обстоятельств на место происшествия приехали сотрудники следственно-оперативной группы.

После осмотра в багажнике машины были обнаружены три электрических насоса, одна аккумуляторная батарея и три канистры.

Кроме того была установлена личность одного из задержанных, им оказался ранее судимый 27-летний уроженец Волоконовского района. По итогам оперативно-розыскных мероприятий сотрудники полиции установили причастность задержанного к серии совершенных краж ранее. В результате были возбуждены уголовные дела.