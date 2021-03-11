«Финики» из Белгорода выиграли Олимпиаду по финансовой грамотности

Первый этап Олимпиады проводился в форме тестового задания, а второй - в форме блиц-игры. belregion.ru
В соревнованиях, проходивших на базе Алексеевского колледжа, приняли участие представители 23 сузов Белгородской области, а также жители региона.
Первый этап Олимпиады проводился в форме тестового задания, а второй - в форме блиц-игры.
В категории «студенты» победителем стала команда «Финики», в которую вошли студенты Белгородского техникума общественного питания и Белгородского политехнического колледжа.
Среди «педагогов» первое место заняла команда «Финкомпания», состоящая из сотрудников Борисовского агромеханического техникума, Губкинского горно-политехнического колледжа и Белгородского политехнического колледжа.
В категории «взрослое население» выиграл «Успех», цвета которого защищали сотрудники бухгалтерских служб и пенсионеры.