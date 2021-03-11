На масленицу в Белгороде съедят метровый блин

С сегодняшнего дня начинается второй этап масленичной недели - «Широкая Масленица». Фото: Михаил ФРОЛОВ

Самое масштабное празднование Масленицы в Белгороде состоится в центральном парке культуры и отдыха им. В.И. Ленина 14 марта.

В 12:00 начнется большая концертно-театрализованная программа «Широкая масленица». Жителей и гостей города ждут игры, конкурсы, мастер-классы, концертные номера от ведущих коллективов Белгорода. В программе – приготовление и дегустация блинов.

Метровый блин испекут на площадке около центра «Октябрь». Завершатся гуляния сжиганием соломенного чучела. С 16:30 до 18:00 пройдет дискотека от Milen. Этот исполнитель уже радовал белгородцев в День города.

В этот же день народные гуляния намечены на Крейде (ул. Ватутина, 2а). Начало в 12:00. В 11:00 на праздник приглашают жителей микрорайона «Новая жизнь» (ул. Семейная, 17).

В субботу, 13 марта, масленичные гуляния организует ТОС «Мартовский» (ул. 8 Марта, 23Б). Праздник проводит и ТОС «Дачный» (ул. Дачная).

Отметим, что с сегодняшнего дня начинается второй этап масленичной недели - «Широкая Масленица».

Администрация Белгорода напоминает о необходимости соблюдения социальной дистанции и масочном режиме.