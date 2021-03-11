В Белгородском университете пройдет финатлон для старшеклассников

Фото пресс-службы НИУ "БелГУ".

НИУ «БелГУ» станет площадкой проведения XVI всероссийской олимпиады по финансовой грамотности, финансовому рынку и защите прав потребителей финансовых услуг. Финал олимпиады пройдет в университете 13 марта. Площадкой проведения финатлона станет корпус №1 по улице Студенческой.

Отметим, что в этом году в олимпиаде приняли участие более 72 000 старшеклассников из 85 регионов России. Из Белгородской области в финал олимпиады прошли 124 участника. На заключительном этапе юным финансистам предстоит решить экономические задачи, написать эссе, разобраться с кейсами и выступить в блиц-турнире.