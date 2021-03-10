В Белгороде нашли мертвой семейную пару

Ведомство начало доследственную проверку. Фото: Олег ЗОЛОТО

Семейную пару обнаружили мертвой в Белгороде. Инцидент случился в доме на улице Юнатской. Погибшими оказались супруги 45 и 46 лет. Тела хозяев дома обнаружила родственница утром 10 марта.

Следователи вместе со специалистами осмотрели место происшествия. Вентиляционные отверстия оказались закрыты посторонним предметом. Не исключено, что отравление угарным газом могло стать причиной трагедии. Однако точную причину смерти семейной пары установят позже.

Как сообщили в региональном СУ СКР, ведомство начало доследственную проверку.

- Решается вопрос о возбуждении уголовного дела для проведения наиболее полного объема следственных действий и судебных экспертиз, позволяющих установить все обстоятельства произошедшего, - добавили в региональном Следственном комитете.