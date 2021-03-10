Ямочный ремонт в Белгороде закончат до 20 апреля

Фото: сайт администрации Белгорода.

В Белгороде отремонтируют 17 тысяч квадратных метров дорожного полотна, из них около пяти тысяч - аварийные. 33% от вторых уже сделали.

- 29 марта все аварийные участки будут закрыты, до 20 апреля полностью выполним весь объем работ. За эти выходные усилились очень сильно, - отметил мэр Юрий Галдун.

Ежедневно в областном центре работают шесть бригад. Для ремонта дорог применяют литой асфальтобетон. Особое внимание уделяют улицам с интенсивным движением. На этой неделе приведут в порядок участки на проспектах Ватутина и Б. Хмельницкого, улицах Волчанской, Комсомольской, Губкина, 5 Августа, Апанасенко, Калинина, Мичурина, Костюкова, Н. Чумичова, переулках 2-м Широком и 2-м Волчанском. График корректируется с учетом обращений горожан.