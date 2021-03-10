Жительница Белгородской области украла золотую цепочку у друга

Гостья сделал мужчине массаж, после которого он уснул. Фото: Алексей ФОКИН

По предварительным данным, 26-летняя жительница Нового Оскола находилась в гостях у своего приятеля. После того как они выпили спиртного, гостья сделал мужчине массаж, и он уснул.

В результате злоумышленница незаметно сняла с его шеи золотую цепочку и скрылась. Сумма ущерба составила более 40 тысяч рублей. По словам подозреваемой, похищенное она сдала в ломбард, а полученные деньги потратила.

«В отношении подозреваемой возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. «в» ч.2 ст. 158 Уголовного кодекса РФ (кража, совершенная с причинением значительного ущерба гражданину). Санкции статьи - до пяти лет лишения свободы», - сообщил начальник следственного отделения ОМВД России по Новооскольскому городскому округу Олег Толмачев.