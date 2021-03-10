За сутки в Белгородской области сгорели баня, BMW и летняя кухня

В Белгородской области за сутки сгорели баня, иномарка и летняя кухня. Как сообщили в региональном ГУ МЧС, 9 марта в 20.13 поступило сообщение о пожаре в селе Федосеевка Старооскольского городского округа. На месте спасатели обнаружили, что горит баня. В результате ЧП огонь полностью уничтожил хозяйственную постройку. Причиной пожара могло стать неправильное устройство и неисправность отопительных печей и дымоходов.

В 20 часов 31 минуту в садоводческом товариществе «Белгородское» поселка Северный загорелся автомобиль «BMW 520». Огонь повредил задний бампер, заднюю правую фару и заднее правое крыло иномарки. Предполагаемой причиной ЧП - стала неисправность систем, механизмов и узлов транспортного средства.

В тот же день, в 21.34 поступило сообщение об инциденте в селе Новоселовка Вторая Ивнянского района. Здесь загорелась летняя кухня. Огонь повредил деревянную обрешетку кровли хозяйственной постройки на одном квадратном метре. По предварительной версии к пожару могло привести нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации печей.