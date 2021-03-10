В Белгородскую область придут 20-градусные морозы

Ветер составит 4-9 м/с. Фото: Анна ГРЕБЕНКИНА

По данным белгородских синоптиков, в четверг, 11 марта, будет облачно с прояснениями. Ночью местами ожидается небольшой снег. Днем без существенных осадков. На дорогах гололедица. Ветер восточной четверти 4-9 м/с. Температура воздуха ночью от 10 до 15º ниже нуля, при прояснениях до 20º мороза. Днем столбик термометра будет колебаться от минус 2 до минус 7º. В Белгороде, как сообщают синоптики, ночью от 11 до 13º мороза, а днем минус 3-5º.

Региональное ГУ МЧС просит жителей региона соблюдать правила безопасности в быту. Ведь число пожаров при низких температурах воздуха увеличивается в разы из-за возрастающих нагрузок на печное отопление и электросети. Когда выходите из дома, не забывайте отключать электроприборы из сети. А тем, у кого дома печное отопление следует регулярно проверять исправность печи и дымохода, не оставлять топящуюся печь без присмотра.