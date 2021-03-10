Жителя Белгородской области осудят за убийство мужчины черенком от лопаты

Алексеевские следователи завершили расследование уголовного дела в отношении 34-летнего местного жителя. Его обвиняют в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшего по неосторожности смерть человека ( ч. 4 ст. 111 УК РФ).

Инцидент произошел вечером 21 июня 2020-го в одном из домов села Иловка. Ранее незнакомые между собой пьяные мужчины поссорились. Обвиняемый хотел отправить 43-летнего нового товарища в магазин за сигаретами. Но тот отказался да еще и оскорбильно высказался в адрес первого. Тогда 34-летний обвиняемый сходил домой, взял черенок от лопаты, вернулся и с силой ударил обидчика по голове. Затем мужчина скрылся с места преступления. А потерпевший на следующий день скончался в больнице из-за полученной черепно-мозговой травмы.

Как сообщили в региональном Следственном комитете, уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.