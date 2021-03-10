В Белгородской области разыскивают водителя, который сбил пешехода и скрылся с места ДТП

Авария произошла в ночь с 9 на 10 марта. Фото: Иван МАКЕЕВ

В Валуйках разыскивают водителя, который сбил 35-летнего пешехода. Как сообщили в региональном УМВД, авария случилась минувшей ночью - в период с 23.50 до 00.30. Легковой автомобиль двигался со стороны Октябрьской по направлению к улице Гвардейской. В районе дома №12 машина сбила мужчину. Пешехода с травмами доставили в больницу. Водитель с места ДТП скрылся.

Полиция просит всех, кто обладает какой-либо информацией об аварии, сообщить в дежурную часть ОМВД по Валуйскому городскому округу по телефонам: 8 (47236) 3-32-70, 3-31-59 или в дежурную часть Госавтоинспекции по Белгородской области 8 (4722) 35-28-32, 26-42-30.

Днем 10 марта уже в Белгороде на пересечении проспектов Богдана Хмельницкого и Славы маршрутка сбила женщину, переходившую проезжую часть. Пострадавшая обратилась за медицинской помощью. Правоохранители выясняют обстоятельства случившегося.