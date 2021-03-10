Житель Белгородской области отправится в тюрьму на 7,5 лет за убийство отца

29-летнего жителя Красногвардейского района признали виновным в убийстве (ч.1 ст.105 УК РФ). Доказательства, которые собрали алексеевские следователи, суд посчитал достаточными для вынесения такого приговора.

Напомним, около полуночи 8 декабря 2020-го подсудимый выпивал со своим отцом в доме на хуторе Ездоцкий. Во время застолья завязалась ссора: сын начал упрекать родителя в злоупотреблении спиртным. Словесной перепалкой дело не закончилось. Молодой человек схватил нож и ударил им отца в шею. После чего лег спать. А 55-летний мужчина скончался на месте.

Как сообщили в региональном СУ СКР, теперь подсудимый проведет семь с половиной лет в колонии строгого режима.