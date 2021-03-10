Двое белгородцев пытались незаконно перенести через границу табак

Фото предоставлено пресс-службой Пограничного управления Белгородской области.

Рядом с государственной границей на направлении Пороз (Россия) – Порозок (Украина) были задержаны два уроженца Белгородской области.

Они планировали в обход установленных пропускных пунктов переместить на Украину четыре коробки с табачной продукцией.

Как сообщили «КП» в пресс-службе Пограничного управления региона, обоим нарушителям грозит административное наказание. Какое именно, станет ясно после проверочных мероприятий.

Руководство Пограничного управления обращается к гражданам с просьбой сообщать о подобных фактах на территории приграничных районов Белгородской области по телефону: (4722) 50-85-15.