«Открытие»: россияне начинают планировать летний отдых

Однако 51% россиян однозначно планирует провести отпуск в России. Фото: Екатерина ПАПАКИНА

Сотрудники ПАО Банк «Финансовая Корпорация Открытие» провели опрос совершеннолетних жителей городов с населением более 100 тысяч человек. Оказалось, большинство россиян будет отдыхать этим летом в России и не планирует увеличивать бюджет на путешествия.

Почти каждый третий из-за пандемии не знает, где в этом году проведет летний отпуск. У 57% опрошенных летние планы поменялись: 17% заявили, что опасаются любых поездок из-за угрозы заболеть коронавирусом, еще 17% сообщили, что придется отдыхать в России вместо планировавшихся ранее зарубежных поездок, а 10% намерены сократить сроки своей летней поездки.

51% респондентов планирует провести отпуск в России. При этом 21% пока не выбрали место, 20% проведут его дома или на даче, а на курорты Крыма и Краснодарского края планируют поехать 10% опрошенных. Только 7% россиян заявили, что отправятся за границу. А 13% вовсе не планируют летних отпусков по причине отсутствия доходов и(или) работы.

Что касается трат, то 23% россиян в нынешнем году не готовы потратить на летний отпуск ни копейки - вероятно, планируя его на даче или дома. 36% ограничат бюджет в среднем 30 тысячами рублей на человека. У 48% бюджет летнего отпуска останется на уровне предыдущих лет. 16% заявили, что их бюджет уменьшится незначительно, а у 26% - будет значительно меньше. Об увеличении трат на отдых сообщили 11% опрошенных.