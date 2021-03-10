119 жителей Белгородской области вылечились от COVID-19

Всего с начала пандемии в Белгородской области коронавирусом заболели 32397 человек. Фото: ИВАНОВА Диана

По данным оперштаба Белгородской области по коронавирусу, за минувшие сутки скончались еще четыре пациента с подтвержденным COVID-19.

Это 80-летняя пенсионерка из Белгорода и 51-летняя жительница Краснояружского района, проходившие лечение на базе городской больницы №2 Белгорода. Также умерли житель Белгородского района 77 лет, который лечился в Прохоровской ЦРБ, и 61-летний мужчина из Ракитянского района. Ему оказывали помощь в областной инфекционной клинической больнице.

За это же время 92 пациента заболели, а 119 – выздоровели.

Всего с начала пандемии в Белгородской области коронавирусом заразились 32397 человек, выздоровели – 27859, умерли – 512.