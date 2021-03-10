Матери пропавшего белгородского 10-летнего ребенка выписали административный протокол

Сотрудники полиции оперативно нашли мальчика. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Напомним, что накануне в Белгороде пропал 10-летний мальчик Феликс Ермаков. Около 13:30 он ушел от центрального входа в автовокзал.

К счастью, поздним вечером его нашли на Харьковской горе.

После этого в соответствии с ч.1 ст.5.35 КоАП РФ (неисполнение родителями или иными законными представителями несовершеннолетних обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних) сотрудники полиции составили протокол об административном правонарушении в отношении матери школьника.

Документ направят для рассмотрения в Комиссию по делам несовершеннолетних и защите их прав.