В Белгороде появится молодежное пространство «Академия»

Коворкинг. Фото: Сергей ШАХИДЖАНЯН

У белгородских парней и девушек будет молодежное пространство «Академия». Об этом сообщил глава Белгородской области Вячеслав Гладков.

«Если мы хотим, чтобы это пространство работало, то на стадии планирования необходимо привлечь молодежь, чтобы ребята поучаствовали в составлении технического задания и сами подсказали, каким хотят здесь все видеть», - уточнил Вячеслав Владимирович.

На территории «Академии» будут находиться городская библиотека, открытый коворкинг с оборудованными рабочими местами и многофункциональный зал для проведения мероприятий.

Предполагается, что молодежная площадка будет размещена рядом с одним из учебных корпусов Белгородского государственного технологического университета на общей площади 612,7 квадратных метров.