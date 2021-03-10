В Белгороде возобновили работу три асфальтобетонных завода

В сутки завод производит 30 - 40 тонн литого асфальтобетона. belregion.ru

Для проведения ямочного ремонта при низких температурах после зимнего перерыва в регионе уже запущены три асфальтобетонных завода.

«Выпуск данного материала с завода происходит при температуре 220 - 230 градусов, - рассказывает начальник участка ООО «БелгородДорстрой» Александр Плотников. - До места производства работ асфальт доставляется в специализированной машине - термосе, в которой происходит поддержание температуры, и материал постоянно перемешивается, чтобы асфальтобетон не потерял свои технические свойства».

В сутки завод производит 30 - 40 тонн литого асфальтобетона.

На сегодняшний день площадь уже выполненного ямочного ремонта составляет 9 247 кв. м.

Отметим, что благодаря соглашению, достигнутому главой региона Вячеславом Гладковым с Правительством РФ, Белгородская область получит дополнительное финансирование на дороги из федерального бюджета. Всего в рамках нацпроекта планируется отремонтировать 264,3 километров автодорог на сумму более трех миллиардов рублей.