Белгородский «Салют» дважды проиграл за один день

9 марта "Салют" проиграл два матча со счетом 0:1. fcsalyut.ru/foto

Минувшим вечером в Ессентуках состоялся контрольный матч между «Салютом» и орехово-зуевским «Знамя Труда». Оба клуба выступают в первенстве России (3-й дивизион).

Исход встречи решил точный удар игрока подмосковного клуба Ермилова на 75-й минуте.

Стартовый состав «Салюта»: «Салют»: Герасимов, Есин, Мастеров, Пинаев, Басов, Ивантеев, Корнеев, Бурыкин, Худобко, Марков, Грибанов.

Напомним, что вчера белгородские футболисты проиграли еще в одной встрече – любителям из «Ангушта» (0:1).