В Белгороде нашли пропавшего 10-летнего мальчика

В Белгороде полиция установила местонахождение пропавшего 10-летнего мальчика. Напомним, сообщение о безвестном исчезновении ребенка поступило в УМВД России по г. Белгороду вечером 9 марта. Было установлено, что школьник ушел днем от центрального входа в автовокзал, где находился вместе с матерью.

По тревоге был поднят личный состав городского полицейского ведомства. Правоохранители проверили места, где мог находиться ребенок.Сейчас его местонахождение установлено. По предварительным данным, мальчика заметили полицейские на одной из улиц на Харьковской горе.С мальчиком все в порядке. Опасности для его жизни нет.

В пресс-службе УМВД добавили, что обстоятельства произошедшего сейчас выясняются. Правоохранители также благодарят общественность, представителей СМИ и интернет-сообществ за помощь в установлении места нахождения ребенка.

В региональном Следкоме сообщили, что по факту его ухода проводится проверка. Устанавливается, в каких условиях воспитывается мальчик.