Следователи начали проверку после пропажи в Белгороде 10-летнего мальчика

Правоохранители разыскивают школьника. Фото: Олег ЗОЛОТО

Следователи начали доследственную проверку по факту пропажи 10-летнего мальчика. Напомним, днем 9 марта Феликс Ермаков ушел от центрального входа в автовокзал Белгорода, где школьник находился с мамой. С тех пор местонахождение ребенка не известно.

- Следователи работают по месту жительства малолетнего и отрабатывают прилегающую территорию. Осмотрено место ухода ребенка. Опрашиваются родные и очевидцы произошедшего. Изучается личность пропавшего без вести, условия его проживания и влияния взрослых на его развитие, - добавили в региональном СУ СКР.

Всех, кому что-либо известно о местонахождении Феликса, просят сообщить по телефону 8-910-369-94-37.

Обновлено: полиция сообщила, что ребенка нашли.