В Белгороде пропал 10-летний мальчик. Как сообщили в региональном УМВД, Феликс Ермаков 9 марта около 13.30 ушел от центрального входа в автовокзал. И до сих пор его местонахождение неизвестно.

Ребенок был одет в черную парку (куртка с капюшоном и с серым мехом), синие ботинки, черную вязаную шапку. С собой у Феликса была белая сумка.

Полицейские просят всех, кто что-либо знает о местонахождении мальчика, позвонить в ведомство по телефонам: 8 (4722) 26-32-82, 8 (472) 231-10-28 либо 02 (с мобильного 102).

Обновлено: полиция сообщила, что ребенка нашли.