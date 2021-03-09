Белгородским пчелам начинают выдавать паспорта

Пчеловод на пасеке. Фото: Олег УКЛАДОВ

Вплоть до 1 июня пасеки Белгородской области получат «Пчелиные паспорта». Речь идет о тех пасеках, которые их не имели. А те, у которых были паспорта, лишь продлят их действие.

Для получения/продления паспорта ветеринар будет осматривать пчелиные семьи, территорию пасеки и помещения. Эти данные, также как и информацию о лабораторных исследованиях, о лечебно-профилактических обработках и дезинфекции, внесут в паспорт. Этот документ станет подтверждением экологической чистоты меда.

Как пояснил в беседе с «КП» председатель Общества пчеловодов Белгородской области Виктор Золотарев, «пчелиный паспорт» в первую очередь нужен самим пчеловодам.

«Стоит оформление паспорта, наряду с лабораторными исследованиями, не более тысячи рублей, а в случае каких-либо непредвиденных ситуаций он поможет пчеловоду, например, при решении каких-либо спорных вопросов в суде, - пояснил Виктор Вадимович.

– Если ваши пчелы погибнут, а подобное происходит чаще всего из-за неправильных действий сельскохозяйственных предприятий, то именно паспорт значительно повысит ваши шансы на получение материальной компенсации. При его же отсутствии будет крайне непросто добиться справедливости».