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В гараже жителя Белгорода найден карабин «Симонова»

Теперь 56-летнему мужчине грозит лишение свободы на срок до четырех лет
Алексей СЕРГУНИН
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Мужчине грозит лишение свободы на срок до четырех лет.

Мужчине грозит лишение свободы на срок до четырех лет.

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Полицейские обнаружили в гараже жителя Белгорода предмет, схожий с самозарядным карабином «Симонова». Документов на хранение оружия у мужчины не оказалось.

По предварительным данным, подозреваемый приобрел охолощенный карабин и самостоятельно переделал его в огнестрельное оружие. Проведенное исследование подтвердило, что оно пригодно для стрельбы.

В соответствии ч. 1 ст. 222 Уголовного кодекса РФ (незаконные приобретение и хранение оружия) 56-летнему мужчине грозит лишение свободы на срок до четырех лет.

Криминал