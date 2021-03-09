Белгородская полиция поймала воров, укравших имущество на четыре миллиона рублей

Злоумышленникам грозит лишение свободы на срок до десяти лет. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Чуть больше месяца потребовалось сотрудникам уголовного розыска ОМВД России по Шебекинскому городскому округу, чтобы раскрыть дело о краже со склада одного из сельскохозяйственных предприятий электрооборудования общей стоимостью около четырех миллионов рублей.

Полицейские при силовой поддержке сотрудников СОБР Росгвардии задержали четырех злоумышленников.

По предварительным данным, подозреваемые через разбитое окно проникали в одно из зданий. Проломив при помощи кувалды стену, они в течение нескольких месяцев забирались на территорию склада, похищали оборудование, грузили в мешки, вывозили на автомобиле и сдавали в скупку лома черного металла.

Теперь злоумышленникам в соответствии с п. «б» ч.4 ст.158 Уголовного кодекса РФ (кража, совершенная в особо крупном размере) грозит лишение свободы на срок до десяти лет.