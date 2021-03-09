Еще трое жителей Белгородской области умерли от COVID-19

Пациент с COVID-19 поступает в отделение. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

По данным оперштаба Белгородской области по коронавирусу, за минувшие сутки скончались еще три пациента с подтверждённым COVID-19.

Это жительница Белгородского района 1936 года рождения и жительница Белгорода 1941 года рождения, проходившие лечение на базе Городской больницы №2 Белгорода, а также жительница Старооскольского городского округа 1969 года рождения, лечившаяся в Старооскольской окружной больнице.

За это же время 93 пациента заболели, а шесть – выздоровели.

Всего с начала пандемии в Белгородской области коронавирусом заболели 32305 человек, выздоровели – 27740, умерли – 508.