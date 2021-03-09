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Общество

77 белгородцев попались на вождении в нетрезвом виде

За три дня сотрудники Госавтоинспекции выявили 1791 нарушение ПДД
Алексей СЕРГУНИН
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100 водителей наказали за несоблюдение правил перевозки несовершеннолетних.

100 водителей наказали за несоблюдение правил перевозки несовершеннолетних.

Фото: Артем КИЛЬКИН

За минувшие праздничные дни 6 – 8 марта белгородские автоинспекторы отстранили от управления автомобилями 77 нетрезвых водителей. Кроме того, на дорогах области были остановлены семеро человек, ранее лишенных права управления транспортом.

Из общего числа нарушений – 1791 – более четверти (505) касаются неправомерных действий со стороны пешеходов. Из них 461 – за переход дороги в неустановленном месте.

100 водителей наказаны за несоблюдение правил перевозки несовершеннолетних, 51 – за выезд на полосу встречного движения.