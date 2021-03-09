Белгородский «Салют» проиграл любителям

ФК "Салют". fcsalyut.ru

Сегодня утром в Ессентуках белгородский «Салют» провел контрольный матч с не имеющим профессионального статуса «Ангуштом» из Назрани.

Итог встречи – 1:0 в пользу ингушского клуба.

Напомним, что сейчас «Салют» проводит тренировочный сбор в Кисловодске во время паузы в первенстве России (3-й дивизион). Первый официальный матч этого календарного года белгородцы сыграют 1 апреля в гостях со «Строгино».

После 15-ти туров «Салют» идет на третьем месте с 29-ю очками, уступая три балла лидирующему «Сатурну» из Раменского.

Сегодня белгородцы проведут еще один спарринг – теперь уже со «Знамя Труда» из Орехово-Зуево. Начало игры в 17:00.