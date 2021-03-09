От станка до Volvo: в Белгороде распродают арестованное имущество

Большую часть лотов представляют автомобили. Фото: Александр ГЛУЗ

Управление Федеральной службы судебных приставов по Белгородской области в ближайший месяц проведет серию торгов по продаже арестованного имущества у должников.

Большую часть лотов представляют автомобили, например, «Volvo 48152» (начальная стоимость 1,513 миллиона рублей) или «Range Rover Sport» (691,099 тысяч).

Кроме того, можно приобрести токарно-винтовой станок 1М-65 (465,8 тысяч) или нежилое помещение в Старом Осколе (22,2 квадратных метра, 229,5 тысяч).

Торги состоятся в электронном формате на сайте электронной торговой площадки «РТС-тендер». Со списком всех лотов можно ознакомиться здесь.