Белгородские волейболисты трижды выиграли в Санкт-Петербурге

100-процентный результат белгородцев в Санкт-Петербурге. Фото gallery.belogorievolley.ru

В рамках четверки мужских клубов, оспаривающих места с 7-го по 10-е, «Белогорье-2» одержало три победы в трех матчах.

В первой встрече белгородские волейболисты одолели в пяти партиях местный «Зенит-2», проявив волевые качества – 3:2 (20:25, 26:24, 25:17, 21:25, 16:14).

Затем был повержен казанский «Зенит-УОР» - 3:0 (25:19, 25:19, 27:25).

И в заключительной встрече стартового тура с «Динамо-ЛО-2» (Сосновый Бор) белгородцы дважды оказывались в роли догоняющих, но в итоге праздновали успех – 3:2 (19:25, 25:23, 22:25, 25:17, 15:11).

Второй тур пройдет с 26 по 28 марта в Сосновом Бору.

Победитель финала получит право участия в Кубке молодежной лиги (3 - 10 мая).