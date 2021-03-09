В Белгородской области появится более 5,5 миллионов новых деревьев. Фото: "КП" Архив

В Белгородской области в рамках международной акции «Сад памяти» высадят более 5,5 миллионов саженцев древесных пород. Новые деревьев зашумят не только на территории лесного фонда, но и в муниципальных районах и городских округах. Как рассказали в региональном управления лесами, каждому погибшему воину времен Великой Отечественной войны будет высажен живой памятник в виде дерева. Всего новые посадки займут площадь в 1650 гектаров.

Напомним, «Сад Памяти» проводится в Белгородской области пройдет уже второй год подряд. Организаторы акции – Всероссийское общественное движение «Волонтеры Победы» и Фонд памяти полководцев Победы. Акцию поддержали в Минприроде РФ и Федеральном агентстве лесного хозяйства, а также в Фонде президентских грантов и в рамках нацпроекта «Экология».

Белгородцы могут принять участие в акции можно и в режиме самоизоляции. Для этого достаточно высадить дерево у себя на участке. Можно также нарисовать дерево с детьми и поделиться фото и историей героя в социальных сетях с хэштегом #СадПамятиДома.