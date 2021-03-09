В Валуйках военные поздравили женщин-ветеранов с 8 Марта. Фото пресс-службы администрации Валуйского городского округа

Женщин-участниц Великой Отечественной войны города Валуйки с Международным женским днем 8 Марта поздравили военнослужащие 3-й мотострелковой Висленской Краснознаменной, орденов Суворова и Кутузова дивизии. В честь женщин прозвучали любимые песни и композиции.

В поздравлении принял участие первый заместитель главы администрации Валуйского городского округа Николай Наседкин. Приятным дополнением к пожеланиям здоровья и счастья для представительниц прекрасного пола стало музыкальное поздравление в исполнении военного духового оркестра и народного самодеятельного коллектива "Трели."