В субботу-воскресенье в Губкине ярмарка! Фото пресс-службы администрации Губкинского городского округа

Управление потребительского рынка администрации Губкинского округа в рамках народного гуляния «Широкая Масленица» 13 марта организовывает расширенные ярмарки в микрорайоне Лебеди и в поселке Троицкий, а 14 марта на центральной площади города Губкин.

Предприятия торговли и общественного питания округа порадуют жителей широким ассортиментом исконно русских угощений: мясной продукцией, кулинарными и кондитерскими изделиями собственного производства, шашлыком и, конечно, вкусными блинами с разнообразными начинками, припёком, дрожжевыми. Также на ярмарке можно будет приобрести настоящий душистый мёд.