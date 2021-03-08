88 километров дорог в этом году отремонтируют в Старооскольском округе

88 километров дорог отремонтируют в Старооскольском округе в этом году. Фото со страницы мэра Старого Оскола Александра Сергиенко Вконтакте

В этом году в Старооскольском городском округе будет отремонтировано либо полностью реконструировано 88 километров дорог. На эти цели заложено более 1 миллиарда рублей из разных источников. Такими планами поделился с горожанами мэр Старого Оскола Александр Сергиенко на своей странице в соцсети.

«Уже сейчас идет ямочный ремонт литым асфальтобетоном. Конечно, это временная мера, но она позволяет устранять дефекты дорожного покрытия при любых погодных условиях. Позже, когда установится положительная среднесуточная температура, укладываться будет уже полноценный асфальт», - отметил мэр.

Читатели отреагировали оперативно. «Рынок Восточный. Поворот на Свердлова и съезд с Детского мира на рынок. В пору только на танке ездить», - подсказали адреса будущего ремонта старооскольцы, откликнувшись на публикацию.