В Белгородской области в пьяном ДТП погибла пассажирка автомобиля

6 марта в Белгородской области произошло шесть ДТП. Два из них со смертельным исходом. Фото: Наталия ИЛЮШНИКОВА

В субботу, 6 марта, в Белгородской области произошло шесть ДТП. Два из них со смертельным исходом.

В селе Шляхово Корочанского района в одиннадцатом часу вечера автомобиль «Киа Оптима» съехал в кювет. По предварительным данным, 44-летний водитель был пьян и слишком быстро ехал. В аварии погибла его 44-летняя пассажирка. В пресс-службе УМВД России по Белгородской области сообщили, что в отношении мужчины возбуждено уголовное дело. Ему грозит до двенадцати лет лишения свободы.

Около семи часов вечера смертельная авария произошла в селе Стрелецкое Белгородского района. Под колесами «Мазды», за рулем которой находился 36-летний водитель, погибла 53-летняя женщина. По предварительной информации, она пересекала проезжую часть вне пешеходного перехода, но в зоне его видимости.

ДТП с участием пьяного водителя в этот же день произошло в Губкине. По предварительным данным, 27-летний водитель автомобиля «Фольксваген Пассат» не выполнил требование сотрудников полиции об остановке. Во время преследования он из-за небезопасной дистанции столкнулся с автомобилем такой же марки, который от удара продолжил движение и врезался в остановившуюся «десятку». Пассажира отечественного автомобиля с травмами доставили в больницу.