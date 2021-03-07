Заехал «под кирпич» - в Белгороде иномарка протаранила забор частного дома

В социальных сетях распространилось видео ДТП на улице Славянская города Белгорода. Там вечером 6 марта иномарка протаранила кирпичный забор частного дома. К счастью, обошлось без пострадавших.

По информации пресс-службы УМВД России по Белгородской области, за рулем «Аудиа А6» находился 41-летний водитель. Освидетельствование показало, что мужчина пьян. За нетрезвое вождение в отношении него составили административный материал. Окончательное решение вынесет суд. Водителю грозит штраф в тридцать тысяч рублей и лишение прав на срок до двух лет.