С начала 2021 года в Белгородской области родился 2021 ребенок

2021-й малыш родился в Старом Осколе. Мальчик Ваня появился в семье Романа и Екатерины Михальченко. Он стал вторым ребенком в молодой семье.

Как сообщили в управлении ЗАГС Белгородской области, в начала года наблюдается тенденция к увеличению рождаемости в регионе.

- Ежедневно на территории области мы регистрируем около 80 новорожденных белгородцев, - рассказали в учреждении.

Напомним, что в 2020-м чаще всего всего детей называли Артемами и Софиями. Имя Артем получили 347 мальчиков, а Софиями назвали 329 девочек.