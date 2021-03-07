Белгородцев предупреждают о сильном ветре и мокром снеге

Телефон единой диспетчерской службы –112. Фото: Анна ГРЕБЕНКИНА

По прогнозу синоптиков, 7 марта в Белгородской области будет облачно с прояснениями. На дорогах местами гололедица. Ветер северо-западный с переходом на юго-западный 8-13 м/с, порывы могут доходить до 16-21 м/с. Температура воздуха днем от 3º мороза до 2º тепла.

В Белгороде 7 марта ожидается небольшой мокрый снег и сильный ветер. Температура воздуха днем 0-2º тепла.

8 марта также будет небольшой снег, местами метель. Ветер западный 8–13 м/с, местами порывы до 15 м/с. Температура воздуха ночью 1-3º мороза, днем от 1º мороза до 1º тепла.

Спасатели просят всех быть бдительными и осторожными в условиях сильного ветра. Телефон единой диспетчерской службы –112.