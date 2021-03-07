Следователи возбудили уголовное дело после ДТП под Белгородом, в котором погиб 15-летний подросток

Следователи возбудили уголовное дело в отношении 29-летнего жителя области, который сбил подростка и скрылся с места ДТП. Напомним, авария случилась 5 марта в селе Щетиновка Белгородского района. Подозреваемый, будучи пьяным и лишенным прав, ехал по улице поселка на автомобиле знакомой. По краю дороги в попутном направлении шел молодой человек и девушка. Не справившись с управлением, водитель сбил 15-летнего подростка, и скрылся с места ДТП. Прибывшая бригада скорой помощи оказывала ребенку медпомощь, но травмы оказались смертельными.

Подозреваемого задержали. Скоро ему предъявят обвинение. Следствие будет ходатайствовать о его аресте. Молодому человеку грозит до 12 лет лишения свободы (п. «а, б» ч.4 ст.264 УК РФ).