Белгородскую область атакуют верта

Фото пресс-службы ГУ МЧС России по белгородской области.

По прогнозу белгородских синоптиков, 7 марта будет облачно с прояснениями. Ночью преимущественно без осадков, днем местами пройдет небольшой снег. На дорогах гололедица. Ветер северо-западный с переходом на юго-западный 8-13 м/с, днем местами порывы 16-21 м/с. Температура воздуха ночью составит 5-10 градусов мороза, днем от 3 градусов мороза до 2 градусов тепла.

Белгородские спасатели просят жителей области быть бдительными и осторожными в условиях сильного ветра. Особенно максимально бдительными и внимательными необходимо быть автовладельцам. Следует соблюдать скоростной режим и дистанцию, избегать резких маневров. Не следует парковать автотранспорт около деревьев и рекламных щитов, которые при сильном ветре представляют большую опасность.