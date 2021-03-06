Белгородца арестовали на 10 суток за неуплату алиментов. Фото: "КП" Архив

Безответственному отцу, задолжавшему более 431 тысячи долга на воспитание сына по алиментным платежам, не удалось скрыться и уйти от ответственности. Его арестовали на 10 суток.

Так как должник скрывался от судебных приставов, требования о явке к представителям власти игнорировал, сотрудник органов принудительного исполнения объявил должника в исполнительный розыск. В ходе розыскных мероприятий было установлено местонахождение должника и выяснилось, что мужчина занимается предпринимательской деятельностью и оказывает населению услуги по ремонтно-отделочным работам.

В рамках исполнительных действий судебные приставы связались с должником по номеру телефона, указанному в объявлении. Представившись клиентами, сотрудники службы назначили должнику встречу. После этого должника принудительно доставили в отделение судебных приставов Белгорода, где был составлен административный протокол по ст. 5.35.1 КоАП РФ, который затем направили в суд для вынесения меры наказания за совершенное правонарушение.

Мировой судья, рассмотрев материалы дела, назначил должнику наказание в виде 10 суток административного ареста.

Отметим, что если отец не извлечет урок из административного наказания и не начнет выплачивать алименты на содержание своего ребенка, то он будет привлечен уже к уголовной ответственности по ст.157 УК РФ (Неуплата средств на содержание детей или нетрудоспособных родителей).