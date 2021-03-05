В ДТП под Белгородом погиб пятнадцатилетний мальчик

Под колеса автомобиля попал 15-летний подросток. Фото: "КП" Архив

Трагедия произошла 5 марта в половине восьмого вечера на одной из улиц поселка Щетиновка Белгородского района. Под колеса автомобиля попал 15-летний подросток. Водитель оставил место происшествия, а мальчик от полученных травм умер в автомобиле скорой помощи.

Сотрудникам ГИБДД в результате поисковых мероприятий удалось установить предполагаемого виновника смертельной аварии. Им оказался местный житель 1991 года рождения. Освидетельствование показало, что мужчина пьян. Он и раньше попадал в поле зрения ГИБДД. В пресс-службе УМВД области сообщили, что водитель привлекался за нетрезвое вождение. Прав автомобилист не имеет. «Пятерка», на которой была совершена авария, принадлежит его знакомой.

Сотрудники полиции сейчас устанавливают все обстоятельства произошедшего. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.