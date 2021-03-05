Сотрудниц Лебединского ГОКа поздравили с праздником

Нежная, ароматная мимоза - для каждой женщины комбината.

В этом году их получили почти 4000 лебединских красавиц. Чтобы поздравить каждую из них было приобретено 550 кг цветущих веточек серебристой акации, больше известной как мимоза.

Этой доброй традиции - цветочный комплимент каждой женщине – уже много лет. Когда-то ее инициатором выступил Олег Михайлов, управляющий директор предприятия.

- Мы очень ценим, дорожим и уважаем всех наших женщин-коллег, – отметил Олег Юрьевич. – Я уверен, что каждому лебединцу радостно выражать таким образом своё внимание и признательность женщинам. Цветы, искренние пожелания, улыбки и радость – всё это создаёт праздничное настроение всему коллективу.

На этом приятные сюрпризы к празднику не закончились. Все сотрудницы предприятия получили накануне 8 Марта денежные премии. А еще 6 из них - удостоены благодарности главы администрации Губкинского городского округа.