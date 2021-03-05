В Белгороде столкнулись четыре автомобиля. Фото: "КП" Архив

Автоавария произошла 4 марта на улице Губкина. По предварительным данным, в девятом часу утра 52-летний водитель «Митсубиси», не выбрал безопасную скорость. Выехав на встречную полосу в районе дома № 55 «А», он спровоцировал ДТП. В результате столкнулись «Митсубиси», «Лада Веста», «Рено Логан» и «Шевроле Лачетти».

В пресс-службе УМВД России по Белгородской области сообщили, что в аварии пострадал один человек. Травмы получила 49-летняя пассажирка автомобиля «Рено Логан». Женщину доставили в больницу.