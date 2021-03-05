Росгвардейцы победили в чемпионате «Динамо» по настольному теннису в Белгородской области

Фото пресс-службы Управления Росгвардии по Белгородской области.

В спортивном зале Белгородского государственного Центра народного творчества при поддержке региональной федерации настольного тенниса прошел областной чемпионат «Динамо» по настольному теннису. Спортсмены Управления Росгвардии по Белгородской области боролись за звание лучших теннисистов со сборными командами органов безопасности и правопорядка Белгородской области.

Чемпионат проходил в соответствии с действующими правилами настольного тенниса, в состав команды входило 2 участника (мужчины до 35 лет и старше 35 лет). По итогам соревнований росгвардейцы стали лучшими, завоевав переходящий кубок чемпионата.

Начальник группы профессиональной, служебной и физической подготовки Управления Росгвардии по Белгородской области майор Дмитрий Колесник отметил, что в повседневной жизни стоит уделять больше внимания занятиям спортом, а настольный теннис – один из доступных и увлекательных видов физической активности.