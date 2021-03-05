На благоустройство Белгорода потратят 500 миллионов рублей

На благоустройство Белгорода потратят полмиллиарда рублей. Точные адреса объектов, где построят детские и спортивные площадки, а также облагородят дворы, на своей странице в Instagram сообщил глава области Вячеслав Гладков.

По проекту в Белгороде отремонтируют 11 дворовых территорий, построят 33 спортивных площадки и возведут 69 детских игровых городков. Все работы завершат в этом году. На них выделят 500 миллионов рублей.

Напомним, что в 2021-м по решению Вячеслава Гладкова расходная часть регионального бюджета вырастет на 4,1 миллиарда рублей. Средства направят на здравоохранение, поддержку социальной сферы и национальную безопасность.