На белгородских дорогах вновь дежурит «цветочный патруль»

фото: пресс-служба УМВД России по Белгородской области.

Белгородская область вновь присоединилась к акции «Цветы для автоледи». Старт ей дали в городе Старом Осколе. Об этом сообщили в пресс-службе УМВД региона.

фото: пресс-служба УМВД России по Белгородской области.

Сотрудники ДПС выдвинулись на праздничный маршрут, загрузив багажник автомобиля фиолетовыми тюльпанами. В потоке машин полицейские старались не пропустить ни одного автомобиля, в салоне которого находилась женщина.

фото: пресс-служба УМВД России по Белгородской области.

Правоохранители вручали жительницам городского округа яркие весенние букеты, поздравляли с 8 марта и желали хороших дорог. Автомобилистки были рады такому вниманию и радовали полицейских своими искренними улыбками.