В Белгороде 71-летняя пенсионерка пострадала в маршрутке

Фото из архива "КП". Фото: Олег ЗОЛОТО

Белгородские следователи выяснят, как пассажирка получила травмы в маршрутке. Как сообщили в региональном СУ СКР, силовики отреагировали на информацию в Сети о то, что в районе улицы Губкина в Белгороде водитель автобуса быстро ехал, а потом резко затормозил. Находившаяся в салоне 71-летняя женщина упала и получила травмы. Пенсионерку доставили в больницу.

- Следователи установили участников произошедшего. Проводится комплекс проверочных мероприятий. По результатам проверки будет принято процессуальное решение, - сообщили в ведомстве.