Реновация площади в Прохоровке и новые ТЦ: что обсуждали на градостроительном совете в Белгороде

Реновацию площади в Прохоровке обсудили накануне на заседании архитектурно-градостроительного совета. По проекту здесь появится детская зона, контактный фонтан и увеличится количество зеленых насаждений. Местные власти вместе с партнером готовы обустроить и сквер. Общая стоимость обновлений – более 26 млн рублей, поэтому району потребуется помощь регионального бюджета. Врио губернатора Вячеслав Гладков проект одобрил с небольшими замечаниями: не хватает малых архитектурных форм и арт-объектов. Затраты на реновацию предусмотрят в областном бюджете на следующий год.

Также в ходе совещания стало известно, что отныне новые гипермаркеты и ТРЦ в Белгороде будут строить только на выездах или в промышленной зоне. А в микрорайоне «Центральный» поселка Северный, где сейчас идет активная застройка, помимо детсада и ФОКа должна появиться школа.